"Если ранее на Новый год заранее все выкупалось, стоимость к этому моменту уже взлетала до небес по ряду направлений, то сейчас все совершенно по-другому. Турист, в принципе, не сильно торопится с приобретением туров по зарубежным направлениям, потому что не знает, что, когда и в каком режиме будет открыто", — сказал Мальцев.

Он также отметил, что уральцы из зарубежных направлений в основном интересуются Турцией, но "никто не штурмует турфирмы на предмет приобретения туров" в республику.

Более высокого спроса на путешествия представители уральского турбизнеса ожидают в конце года.

"Я не исключаю, что прямо за 10 дней перед Новым годом будет основной всплеск (продаж — ИФ), когда будет понятна ситуация в том или ином регионе с коронавирусной инфекцией", — добавил Мальцев.

Директор УАТ также подчеркнул, что многие уральцы не спешат бронировать зарубежные туры на Новый год, так как надеются на открытие ряда популярных в этот период европейских направлений. В частности, Праги (Чехия) и Будапешта (Венгрия).