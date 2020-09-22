Дата празднования приурочена ко времени сбора урожая риса, основного ингредиента паэльи. Паэлья появилась в испанской провинции Валенсия 500 лет назад и считалась блюдом бедняков. Канонический рецепт включает, помимо риса и овощей, мясо кроликов и виноградные улитки. Паэлья всегда готовится на большой сковороде и сегодня, благодаря развитию туризма, стала наиболее известным за рубежом блюдом страны. Но туристы предпочитают сочетание риса с рыбой и морепродуктами, хотя это и не совсем правильная паэлья.

"Паэлья родом из испанской Валенсии, это самое "международное" блюдо страны. Праздник паэльи отмечают в сентябре – месяце, когда собирают рис, основной ингредиент кушанья. Рис соединяется с курицей, кроликом, улитками, фасолью, артишоками и другими продуктами, и получается универсальное блюдо, перед которым невозможно устоять", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в отделе туризма посольства Испании в Москве.

Автономное сообщество Валенсия расположено на побережье Средиземного моря, это один из самых популярных у зарубежных туристов регионов страны. В одноименную столицу сообщества ежегодно прибывают до 8 млн туристов, в том числе несколько десятков тысяч россиян.

Международный день паэльи был учрежден мэрией города Валенсия при поддержке института туризма Испании Turespaña. Его отмечают в двух десятках городов мира, где представительства института организуют мастер-классы по приготовлению блюда и дегустации.

«Гастрономия – это основной элемент, который способствует большому успеху и продвижению Испании, как туристического направления, а паэлья является базовой частью испанской гастрономической традиции. Поэтому Turespana активно поддерживает подобные инициативы, к которым присоединяется и туристический бизнес», — говорит директор Turespaña Мигель Санс.

В 2020 году впервые был организован кубок мира по приготовлению паэльи – гастрономический турнир, в котором приняли участие восемь шефов из Италии, Франции, Румынии, Австралии, Японии, Китая, США и Испании. В финал соревнований вышли повара из Италии и испанской Валенсии. Победителем стала шеф-повар ресторана La Ferrera Чабе Солер.

Для приготовления классической паэльи с морепродуктами понадобятся рис, болгарский красный перец, лук, чеснок и зеленый горошек. Мелко порезанные овощи нужно поджарить на оливковом масле, добавить промытый рис и дать маслу впитаться. Затем залить рыбным бульоном, дать прокипеть около 10 минут, добавить горошек и аккуратно выложить сверху морепродукты – мидии в раковинах, креветки, кусочки кальмара. Затем сковородку плотно накрывают крышкой еще минут на 15. Подается паэлья с зеленью и лимоном.