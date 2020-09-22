«Робинзон Турс» — российское представительство крупного венгерского туроператора Robinson По оценке экспертов, он обслуживал до 50% российского турпотока в Венгрии. Эта компания в мае объявила о банкротстве, которое по заявлению владельцев стало следствием остановки международного туризма из-за пандемии коронавируса. В июле российский «Робинзон Турс» также объявил о прекращении деятельности и был исключен из единого федерального реестра туроператоров. Его финансовая ответственность перед туристами на тот момент была застрахована в компании «Лексгарант» на 50 млн рублей.

"Робинзон-Турс" был исключен из реестра приказом Ростуризма от 7 июля "в связи с представлением заявления о прекращении туроператорской деятельности". Как выяснилось, такая формулировка не предполагает использование фингарантий для выплат туристам: страховым случаем признается уход с рынка только в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам о реализации турпродукта. Несмотря на это, "Робинзон" в своем письме туристам предложил им обращаться за выплатами в страховую компанию, с которой у него был заключен договор страхования ответственности на 50 млн рублей. А страховщик в ответ посоветовал подавать в суд на туроператора», — рассказала Тюрина.

По данным РСТ, туристы до сих пор не могут получить уплаченные за туры деньги обратно.

"Почему Ростуризм исключил "Робинзона" из реестра, зная, что у него есть неисполненные обязательства перед туристами, до сих пор непонятно. Страховщик отказал в выплатах, фонд персональной ответственности туроператора в "Турпомощи" не задействован. При этом, как нам сообщили в компании «Лексгарант», туроператор продал туров более чем на 50 млн рублей, сейчас туристы не могут их вернуть", — добавила она.

Эксперт отметила, что сам "Робинзон" в заявлении о прекращении деятельности сослался на банкротство своего венгерского контрагента. В то же время, по словам Тюриной, часть туристов уже выиграла иски против "Робинзона", а после 3 октября будет подан дополнительный иск о признании туроператора банкротом и привлечении к субсидиарной ответственности учредителей и руководства компании в связи с существенными нарушениями законодательства.

"Вероятно, два венгерских учредителя постараются сразу же расплатиться с российскими туристами. Косвенным подтверждением этого стало появление на сайте "Робинзон-Турс" предложения кредиторам, то есть туристам и партнерам, обращаться в компанию со своими требованиями", — заключила она.