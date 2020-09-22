"Минкульт Дагестана запустил эту акцию в качестве благодарности и признательности всем медицинским работникам, которые встали на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволит медработникам до конца года бесплатно посещать все государственные музеи Дагестана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, получить билеты можно в кассах музея по удостоверению сотрудника медучреждения. В акции участвуют: Музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой; Национальный музей им.Тахо-Годи; Музей-заповедник-этнографический комплекс "Дагестанский аул"; Дербентский музей-заповедник; Музей истории мировых культур и религий.