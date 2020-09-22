По оценкам KOBIA, открытие туристического комплекса будет иметь важное значение для развития туризма в Азербайджане в постпандемический период, в частности, внутреннего и трансграничного туризма. Комплекс также внесет положительный вклад в развитие Ленкоранского экономического района, создание новых рабочих мест, а также продвижение предпринимательства.
Как отмечает Агентство, в настоящее время идет работа по получению комплексом документа о поощрении инвестиций.
KOBIA продолжит оказывать господдержку инвестору для расширения деятельности комплекса, создания новых рабочих мест.
Кроме этого, KOBIA сообщает, что благодаря сотрудничеству между предпринимателями Габалинского и Ленкоранского районов запущено совместное производство чая с лавандой под новым брендом "Lavandeli", продукция которой поступит в продажу в ближайшие дни.
"На следующем этапе KOBIA продолжит поддержку предприятию в расширении производства, продажи и маркетинга чая с лавандой", — отмечается в сообщении.