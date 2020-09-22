В рамках SPO компания привлекла около $782 млн. При этом спрос со стороны индивидуальных инвесторов более чем втрое превысил предлагавшийся им объем, а от институциональных инвесторов — в шесть раз, сообщает The Wall Street Journal.

Компания уже имеет листинг на Nasdaq. Котировки ADR Huazhu Group снижаются в ходе предварительных торгов в США во вторник на 0,1%.

Huazhu Group — крупнейшая в Китае мультибрендовая гостиничная группа, под управлением которой находится свыше 6 тыс. отелей с почти 600 тыс. номеров.

Чистый убыток компании во втором квартале составил 548 млн юаней ($76 млн) по сравнению с 2,1 млрд юаней за тот же период годом ранее. Выручка снизилась на 31,7% — до 2 млрд юаней ($277 млн).