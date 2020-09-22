Обычно археологам удается найти многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей.
В этот раз ученым повезло найти набор оружия рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак, что свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию.
В другом могильнике были захоронены двое мужчин, женщина и ребенок. Рядом с мужчинами были обнаружены, вероятно, бронзовые топоры и кинжалы.
Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику для пополнения коллекции Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова.
Тагарская культура — археологическая культура эпохи бронзы и железа (VIII-III века до н. э.), названа по острову Тагарскому на реке Енисей.
Тагарские памятники распространены в Хакасии, южных районах Красноярского края и в северо-восточной части Кемеровской области.