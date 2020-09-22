"В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками", — говорится в пресс-релизе.

Обычно археологам удается найти многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей.

В этот раз ученым повезло найти набор оружия рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак, что свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию.

В другом могильнике были захоронены двое мужчин, женщина и ребенок. Рядом с мужчинами были обнаружены, вероятно, бронзовые топоры и кинжалы.

Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику для пополнения коллекции Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова.

Тагарская культура — археологическая культура эпохи бронзы и железа (VIII-III века до н. э.), названа по острову Тагарскому на реке Енисей.

Тагарские памятники распространены в Хакасии, южных районах Красноярского края и в северо-восточной части Кемеровской области.