По данным управления, неустановленные люди организовали экскурсии по крыше дома 23 по улице Рубинштейна, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате 20 сентября с крыши упали 24-летний местный житель и 17-летняя школьница, они погибли на месте.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, 20 сентября в 20:20 в полицию сообщили о гибели двух человек, упавших с крыши дома по улице Рубинштейна. По данным СМИ, погибший молодой человек водил экскурсии, в том числе по крышам.

Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек).