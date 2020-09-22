Как сообщает во вторник пресс-служба облправительства, такие данные накануне на межрегиональной конференции "Туризм и цифровая трансформация" озвучил руководитель департамента туризма министерства культуры области Артур Абдрашитов.

"Использование геоданных на основе BigData позволило проанализировать туристический трафик в Самарской области в июле-августе 2020 года в сравнении с турпотоком за аналогичный период прошлого года. Выяснилось, что количество гостей из других регионов России в этом году выросло почти вдвое, причем основной приток туристов пришелся на вторую половину августа", — говорится в сообщении.

Участники конференции обсудили вопросы возрастающей роли цифровых технологий в развитии туризма.

"Степень проникновения цифровизации в сферу туризма уже очень велика. В работе же отелей — это одно из ключевых направлений развития сервисов: данные о бронированиях поступают через электронные онлайн-каналы, работа построена на основе электронных систем управления, активно используются чат-боты для общения с гостями", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что использование электронных ресурсов позволяет привлечь широкую аудиторию гостей: индивидуальных путешественников, командировочных, туристов, отправляющихся в экскурсионные туры по России поездом, автобусом, а также групп, приезжающих на конференции и семинары. При этом анализ данных, собранных в обезличенном формате, дает возможность определить портрет туриста, его предпочтения и интересы.