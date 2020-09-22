Согласно данным сайта авиаперевозчика, рейсы по маршруту Красноярск — Улан-Удэ стартуют 26 октября. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, время в пути — 1 час 50 минут.

Полеты на направлении Красноярск — Иркутск начнутся 27 октября. Рейсы длительностью 1 час 40 минут будут выполняться по вторникам и субботам.

В Тюмень Nordwind будет летать из Красноярска по понедельникам, четвергам и субботам с 26 октября. Время в пути — 2 часа 50 минут.

Программа полетов в Новый Уренгой стартует 25 октября. Добраться до ЯНАО можно будет за 2 часа 30 минут дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Рейсы в Уфу откроются 4 ноября. Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям, время в пути — 3 часа 40 минут.

Все заявленные рейсы будут осуществляться на воздушных судах Embraer 190 до конца марта 2021 года.

По данным Росавиации, в 2019 году компания Nordwind перевезла 5,5 млн пассажиров (рост на 13%), став по этому показателю восьмой среди других перевозчиков. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.