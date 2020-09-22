"За 8 месяцев 2020 года обслужено 1 млн 102 тыс. пассажиров — это на 35% меньше к аналогичному периоду прошлого года", — сообщил представитель аэропорта.

Пассажиропоток сократился после введения карантинных мер внутри страны и закрытия международного сообщения из-за пандемии COVID-19.

На внутренних рейсах за отчетный период пассажиропоток сократился на 24% — до 1 млн 52 тыс. человек, на международных — на 83%, до 50 тыс. пассажиров.

Собеседник агентства подчеркнул, что падение пассажиропотока в августе замедлилось в связи с ростом объема трафика на внутренних рейсах.

В частности, в августе было перевезено 217 тыс. пассажиров, что на 19% меньше показателя августа 2019 года. При этом на внутренних рейсах рост пассажиропотока составил 9% к августу 2019 года — до 216 тыс. пассажиров, на международных зафиксировано снижение на 99%, до 900 человек.

Международный аэропорт Минеральные Воды входит в холдинг "Новапорт" и является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.