Пресс-служба правительства РФ 20 сентября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.
Ранее "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября.
Авиасообщение между Россией и Беларусью было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемии коронавирусной инфекции.