"Выполнение рейсов "Белавиа" из Минска в Москву начнется с 30 сентября в аэропорт "Домодедово", один раз в неделю по средам", — проинформировали в компании.

Пресс-служба правительства РФ 20 сентября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.

Ранее "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября.

Авиасообщение между Россией и Беларусью было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемии коронавирусной инфекции.