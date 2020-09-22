На конференции обсуждалось развитие цифровых технологий в сфере туризма, использования Big Data, а также введение «Электронной путевки» и связанные с этим изменения законов. Об истории создания системы «Электронная путевка» и ее возможностях рассказал представитель оператора АО «Национальные туристические технологии» — заместитель гендиректора по правовым вопросам Константин Якушев

Собственник УК Orchestra Hotels&Resort и член общественного совета по туризму при Ростуризме Наталья Изюмова считает, что, если бы «Электронная путевка» уже была внедрена в этом году, отельерам не пришлось бы доказывать, что они пострадали от пандемии. Все будет наглядно и прозрачно. Выступая на конференции, она выразила надежду, что новая система в будущем также разгрузит бизнес от бумажной отчетности, в том числе по курортному сбору.

Соучредитель и генеральный директор Союза туризма и гостеприимства Ирина Фан-Юнг подчеркнула важность для бизнеса цифровизации туротрасли и самой «Электронной путевки». «Мы солидарны с той поддержкой, которая оказывает проекту «Опора России» и «Альянс туристических агентств», необходимо повышать прозрачность рынка за счет внедрения «Электронной путевки», — сказала она.

Член Общественной палаты и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский также подчеркнул важность обеспечения прозрачности туристской деятельности, которая невозможна без внедрения «Электронной путевки». Павел Покровский предложил оператору «Электронной путевки» тесно сотрудничать с Общественной палатой по вопросам защиты прав туристов.

Среди участников были представители проектного офиса цифрового развития Самарской области, Департамента туризма министерства культуры Самарской области, АО «Национальные туристические технологии», ПАО «МТС», РАНХиГС, Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан, представители партий «Единая Россия» и «Опора России», представители «Деловой России» и «ОНФ», туроператоры и турагенты. По ее итогам они согласились с тем, что система «Электронная путевка» необходима рынку.

Поправки в закон о туристской деятельности, предусматривающие введение в России «Электронной путевки», 12 мая прошли первое чтение и рекомендованы к принятию во втором. Оно несколько раз переносилось, и сейчас запланировано на осеннюю сессию. В соответствии с законопроектом туроператоры должны в обязательном порядке вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Кроме того, документом предусмотрено создание гарантийного фонда, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуациях и возмещение ущерба.