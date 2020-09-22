Музей-заповедник "Царское Село" приобрел предмет из исторической коллекции Александровского дворца — блюдо, которое Николаю II вручили в Тамбове в начале прошлого века.

Приобретенное блюдо выполнено из дерева (орех), с серебряными (84-й пробы) декоративными накладками в виде растительного орнамента. На серебряном декоре — касты с полудрагоценными камнями: аметистами и халцедонами. В центре блюда — серебряные накладки, изображающие герб Тамбова под царской короной.

"По ободу вокруг зеркала, чередуясь с растительным орнаментом, надписи: вверху — ОТЪ ТАМБОВСКАГО ДВОРЯНСТВА, внизу: 7 ДЕКАБРЯ — 1914 г. По торцу блюда — обод с жемчужником, на оборотной стороне — крепеж. Блюдо было изготовлено в известной ювелирной мастерской Павла Овчинникова, имевшей звание поставщика Императорского двора", — говорится в сообщении.

На оборотной стороне — надпись желтой краской: А.Д-М/746. Она означает, что блюдо принадлежит к историческим предметам Александровского дворца.

Это подносное блюдо было передано Николаю II во время его пребывания в Тамбове в 1914 году и впоследствии находилось в Александровском дворце.

За последние годы в музей вернулись несколько подносных блюд из исторического собрания Александровского дворца. Все они имели по сравнению с обыкновенными блюдами более декоративный вариант отделки, так как их подносили в подарок путешествующему по стране императору Николаю II.

Проводя инспекцию и знакомясь воочию с городами России, он получал многочисленные подарки от благодарного населения, в том числе и нарядные блюда с хлебом-солью, которые сохранялись в Александровском дворце как память о событии.