Сейчас рейсы осуществляются трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), к ним добавится рейс по понедельникам, говорится в сообщении.

Авиакомпания Turkish Airlines впервые начала выполнять регулярные рейсы в Стамбул из международного аэропорта "Казань" в марте 2006 года.

Как сообщалось, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 15 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа перечень аэропортов был расширен, в него вошли Казань, Калининград и Новосибирск.