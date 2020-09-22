Таким образом, в этом году прогнозируется снижение пассажиропотока на 23,5%.

"Пассажиропоток снизился по понятным причинам — под действием последствий коронавируса, когда были закрыты международные направления и сокращены внутренние рейсы", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что пассажиропоток по итогам года снизится, в большей степени, под влиянием падения объемов международных авиаперевозок. Так, за 8 месяцев этого года пассажиропоток на международных авиалиниях сократился на 87% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В 2019 году, по словам представителя пресс-службы, на международных рейсах аэропорт обслужил порядка 277 тыс. человек.

Вместе с тем он отметил, что в целом ситуация с перевозкой начала восстанавливаться, и "в следующем году мы очень надеемся выйти на "доковидный" уровень.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта "Челябинск" (ОАО "Челябинское авиапредприятие", входит в "Новапорт") в 2019 году увеличился н 4,4% по сравнению с предыдущим годом — до 1,71 млн человек. В начале года предприятие планировало увеличить пассажиропоток в 2020 году на 10%.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт" Романа Троценко. "Новапорт" — один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ. Объединяет воздушные гавани в Новосибирске, Томске, Барнауле, Волгограде, Астрахани, Чите, Мурманске, Тюмени, Перми и других городах.