"Юг России за июль и август посетило более 10 млн человек. Чаще всего приезжали в Краснодарский край – 6,2 млн человек отправились туда. В целом пандемия дала нам новые возможности, многие россияне открыли для себя новые направления", — сказала она на пресс-конференции во вторник.

По словам Чухновой, Алтай за два месяца посетило 2 млн человек, тогда как в прошлом году за три месяца приехало 1,8 млн. Бурятия — новое направление, которое активно продвигал как Ростуризм, так и игроки отрасли, приросла на 16%. "Мы видим позитивную динамику и на осенний период", — отметила она.

Среди других направлений, к которым вырос интерес туристов, Чухнова назвала Калининград и область. "Города региона, такие как Светлогорск, Зеленоградск, сам Калининград были заполнены туристами. "Русская Балтика" стала новым туристическим направлением", — отметила она.

Чухнова подчеркнула, что Ростуризм стремился перераспределить потоки с более популярных и известных направлений – таких, как Крым и Краснодарский край, — в новые регионы. В частности, появились чартеры в Хакасию, добраться куда стало намного дешевле.