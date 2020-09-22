"Он (президент России Владимир Путин — ИФ) уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске во вторник.

"Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы", — заметил Лукашенко.