В июле показатель был на уровне 1,4 млн человек, что на 72% меньше, чем годом ранее.

Улучшение динамики к июлю аэропорт объясняет высоким спросом на перелеты по внутренним туристическим направлениям: перевозки в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик выросли в августе на 29% год к году, до 588 тыс. человек. Также аэропорт отмечает частичное восстановление международных перевозок: в августе РФ разрешила полеты в Турцию, Великобританию, Швейцарию, рейсы туда открыл базовый перевозчик "Шереметьево" — "Аэрофлот".

С начала года "Шереметьево" обслужило 13,5 млн пассажиров (-60%). Основной объем пассажиропотока ему обеспечили "Аэрофлот", Nordwind, "Россия", Pegas Fly, Royal Flight и Air France.

По итогам года "Шереметьево" ожидает падения пассажиропотока на 57%, до 21,5 млн человек, заявлял первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин. К уровню прошлого года — 50 млн пассажиров — "Шереметьево" надеется выйти летом или в сентябре следующего года, говорил он, но это зависит от ситуации с пандемией COVID-19 в мире.