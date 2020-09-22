"Впервые в истории российского туризма предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Сегодня мы рады объявить начало конкурса, результаты которого будут объявлены уже в ноябре", – сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере внутреннего туризма. Претендовать на эти средства могут проекты по четырем направлениям. Среди них – приобретение оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест).

Второе направление – разработка новых туристических маршрутов: маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха.

Также на гранты могут рассчитывать разработчики аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по маршрутам.

Наконец, четвертое направление связано с созданием и развитием доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма (работы по созданию безбарьерной среды, оборудование пандусов, подъемников

Как следует из условий выделения грантов, претендующие на них проекты должны быть актуальными и значимыми, способствовать росту турпотоков и расширению сезонности.

Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Кроме того, у него должен быть опыт реализации подобных проектов в прошлом.

Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн. рублей. Заявки можно подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.

Сбор заявок продлится до 8 октября 2020 года.

Подробная информация, правила и ответы на самые распространенные вопросы размещены на сайте конкурса https://1619.tourism.gov.ru.