В июле падение перевозок было на уровне 55% год к году, в июне — 79%.

На внутренних линиях группа перевезла в августе 3,55 млн человек (+0,4%), на международных — 237 тыс. (-92%).

Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 52%, до 7,9 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 49%, до 9,2 млрд кресло-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 4,2 процентных пункта, до 86%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце сократила пассажиропоток на 60%, до 1,46 млн пассажиров. На внутренних линиях компания перевезла чуть более 1,3 млн человек (-24%), на международных — порядка 126 тыс. (-94%). Пассажирооборот уменьшился на 70%, до 3 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 66%, до 3,8 млрд кресло-километров. Занятость кресел компании упала на 9,3 п.п., до 79%.

"В августе продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок группы "Аэрофлот", а также началось восстановление международного авиасообщения. В результате отмечается рост пассажиропотока в августе против июля, а также улучшение показателя загрузки кресел. В сентябре 2020 года в дополнение к рейсам в Турцию, Великобританию и Швейцарию в связи с разрешением регуляторов с ограниченной частотностью добавились рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы", — отмечает компания.

В январе-августе пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 19,6 млн человек (-52%), занятость кресел — 72% (-10 п.п.). Флагманская компания перевезла 10,3 млн человек (-59%) при занятости кресел 66% (-14 п.п.)

В августе из парка авиакомпании "Аврора" выбыл один DHC8-300. На конец месяца парк всей группы насчитывал 358 воздушных судов, авиакомпании "Аэрофлот" — 245 единиц.