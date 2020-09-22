«ООО «ДАН Урал» вынуждено сообщить о прекращении операционной деятельности нашей компании и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские договоры и соглашения. Данное решение является следствием полной стагнации туристической отрасли и рынка на протяжении последних шести месяцев, произошедшей из-за коронавирусной инфекции и, как следствие, спада в отечественной экономике и падения доходов и вообще рентабельности туротрасли. Ничего подобного туристическая отрасль еще не переживала», — говорится в заявлении генерального директора компании Даниила Бердичевского.

Он считает нецелесообразным продолжать работу «в условиях, когда не восстановлено авиасообщение с большинством туристических направлений, а стоимость зарубежных туров постоянно растет из-за ослабления рубля».

«Нами запущены процедуры расторжения договоров с поставщиками с заявлением требований о добровольном возврате авансов, депозитов, и обеспечительных платежей, при невозвращении которых будут запущены соответствующие юридические процедуры осуществления принудительного взыскания. По нашим подсчетам, общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату в нашу организацию, будет достаточно для расчётов со всеми кредиторами», — заявляет руководитель компании.

Он предлагает турагентствам-партнерам обращаться напрямую к туроператорам, у которых были приобретены туры, чтобы выяснить, состоятся они или нет.

Агентствам также предлагается присылать документы по приобретенным турам для включения в реестр требований кредиторов.

Туроператор «Дан» входит в единый федеральный реестр, его финансовая ответственность застрахована в компании «РИКС» на 10 млн рублей для выездного туризма и на 500 тыс. для внутреннего. В фонд персональной ответственности компания перечислила 100 тыс. рублей.

Как пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, компания работала как центр бронирования, то есть занималась посреднической деятельностью. Через нее приобретали продукт туроператоров небольшие агентства во многих регионах.

«Турфирма работала с агентствами в 23 городах России, имела офисы в Челябинске, Екатеринбурге, Миассе, Санкт-Петербурге, Костанае, Магнитогорске и считалась одним из лидеров рынка на Урале и в Сибири. Эксперты считают, что проблемы у компании возникли из-за того, что главным направлением ее деятельности был выездной туризм, наиболее пострадавший от пандемии коронавируса», — рассказала она.

В конце августа об остановке деятельности объявила уральская туркомпания «Клео Тур», которая, также как и «Дан» выступала как центр бронирования, оказывая посреднические услуги. Совладелец компании оценил объем неисполненных обязательств перед туристами в 50 млн рублей, пострадавшие турагентства считают, что эта оценка занижена.