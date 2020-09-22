Зрители увидят празднества Антуана Ватто, пасторали Франсуа Буше, фарфоровых пастушек, загадочные гроты в парках, зеркальные комнаты, изящные ювелирные вещицы с диковинными механизмами. Все эти произведения пронизаны стихией игры и театра.

Посетителям расскажут о театральности живописи и самом французском театре, отраженном в полотнах мастеров XVIII века. Все желающие узнают о том времени, когда для театра писали Вольтер и Руссо, когда формировалась основа будущей французской балетной школы, когда театр занимал очень важное место и шёл рука об руку с изобразительным искусством.