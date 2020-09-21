Полеты нового лайнера могут начаться уже в 2035 году, отмечается в сообщении компании.

В основе самолета лежит использование водорода в качестве основного источника энергии. Airbus полагает, что водород имеет большой потенциал использования не только в аэрокосмической, но и в других отраслях ввиду его исключительных характеристик.

"Это исторический момент для всей коммерческой авиации, и мы намерены играть ведущую роль в одной из самых глобальных трансформаций авиационной промышленности. Концепции, представленные нами сегодня, демонстрируют наше смелое видение будущего авиации с нулевым уровнем выбросов. Я уверен, что использование водорода — как в синтетическом топливе, так и в качестве первичного источника энергии — в коммерческой авиации имеет большой потенциал для дальнейшего улучшения экологических характеристик самолетов", — заявил президент Airbus Гийом Фори.

Три концепта получили название ZEROe (дословно, "нулевой уровень вредных выбросов"). Самолеты оснащены модифицированным газотурбинным двигателем, работающим за счет сжигания водорода вместо керосина. Жидкий водород будет храниться в специальных баках.

Самолет с турбовентиляторным двигателем будет иметь вместимость 120-200 пассажиров и дальность полета свыше 3,7 тыс. километров, то есть он сможет выполнять трансконтинентальные полеты. Вариант с турбовинтовым двигателем на 100 пассажиров сможет летать на 1,85 тыс. км и подходит для выполнения ближнемагистральных рейсов.

Кроме того, Airbus представила самолет с интегрированным фюзеляжем вместимость до 200 пассажиров и дальностью полетов более 3,7 тыс. км. Просторный фюзеляж самолета предоставляет много возможностей для размещения систем хранения и подачи водорода, а также разнообразных пассажирских компоновок.

"Эти концепты помогут нам лучше изучить разные варианты дизайна и выбрать тот, который будет наилучшим образом соответствовать поставленным задачам и который в конечном счете определит облик первого в мире пассажирского самолета с нулевым уровнем вредных выбросов. Переход к водороду, как основному источнику энергии для этих концептов, потребует активной вовлеченности всей авиационной экосистемы", — полагает Фори.

Эксплуатация воздушных судов на водороде потребует определенных изменений в аэропортовой инфраструктуре, чтобы обеспечить транспортировку водорода и заправку воздушных судов на регулярной основе. Поддержка правительств в виде финансирования НИОКР и развития цифровых технологий, а также внедрение механизмов поощрения использования возобновляемого топлива в авиации будет играть решающую роль в достижении амбициозных задач по повышению экологичности и декарбонизации авиационной отрасли.

Airbus — мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. В 2019 году выручка компании составила 70 млрд евро. Штат насчитывает около 135 тыс. сотрудников. Airbus производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.