Как сообщалось, 20 сентября паром Amorella, на борту которого находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа, задел носовой подводной частью дно фарватера в узком проходе Юлгрунд среди островов Аландского архипелага. В одну из секций судна начала поступать вода. Пассажиры и часть экипажа были эвакуированы с парома на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Viking Line, все 16 находившихся на судне россиян были водителями грузовых автомобилей.

По словам одного из них, водителя компании «Совавто» Павла Станкова, он проснулся от звука аварийной сигнализации. «Сначала мы подумали, что это просто учения. Поскольку никто не почувствовал какого-либо удара и не слышал посторонних звуков. Нас собрали в конференц-зале на верхней палубе и выдали спасательные жилеты. Было ощущение небольшого крена. Наверное, из-за того, что паром отошел в сторону и лег на отмель», — рассказал он.

Станков отметил, что волнения у пассажиров не было. «Тем, кто забыл взять что-то ценное из багажа, из кают, разрешили забрать вещи в сопровождении членов команды. Затем группами по несколько человек всех спустили на нижнюю автомобильную палубу, с которой мы покидали паром, пересаживаясь на катера береговой охраны», — добавил он.

«Все было организовано хорошо, спокойно, без суеты. Эвакуация закончилась в течение двух часов. На выходе стоял член экипажа со счетчиком и фиксировал число пассажиров, покинувших паром. На берегу нас встретили экстренные службы, каждого опросили на предмет его самочувствия, жалоб ни у кого не было. Затем нас перевезли в местную школу, где накормили, взяли контакты и затем отправили в отели», — уточнил Станков.

Он добавил, что в настоящее время россияне находятся в Мариехамне в ожидании дальнейшей информации о том, где можно будет забрать свои автомобили.

По информации компании Viking Line, эвакуация заняла около двух часов и завершилась в 17.40. Пассажиры и часть экипажа были доставлены в город Мариехамн и размещены в отелях. Часть пассажиров уже отправлена ночными паромами в Финляндию и Швецию, оставшиеся отправятся на материк ближайшими рейсами.

В настоящее время паром остается на отмели рядом с островом Ярсё. В ближайшие дни судно будет отправлено в сухой док на финальное обследование и ремонт.

Построенный в 1988 году паром Amorella вмещает 2420 пассажиров и 450 автомобилей. Это судно в декабре 2013 года уже садилось на мель у Аландских островов.