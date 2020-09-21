"Мы отмечаем рост интереса к отдыху в Турции. Похоже, сегодняшняя динамика продаж сохранится, и есть все основания для продления сезона до конца ноября", — сообщила она.

Макаркова отметила, что сразу после возобновления полетов в Турцию у россиян было много вопросов, их настораживала неизвестность.

"Теперь же ответы получены, в прессе много публикаций про меры безопасности в отелях, шведский стол, трансферы, перелеты, пляжи. Кроме того, с отдыха уже вернулись тысячи туристов, они охотно делятся своими положительными впечатлениями. В отелях нашей цепочки не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом", — сообщила Макаркова.

Ранее глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Юлкай Атмаджа заявил, что у турецких курортов есть все шансы продлить сезон до ноября и даже декабря, поскольку у отельеров много бронирований.

"В последние годы в это время года в Турции чудесная погода. Есть возможность гулять, наслаждаться природой, посещать SPA и тренажерные залы. В Анталье много отелей с подогреваемыми бассейнами, в том числе с морской водой", — добавила Макаркова.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. С 1 по 15 сентября Анталью посетило около 225 тыс. россиян, они составили более половины пассажиропотока аэропорта курорта.

Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.

По итогам года Турция ждет около 15 млн иностранных путешественников.