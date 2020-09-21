"В этом году наблюдается значительный рост посетителей подмосковных парков. Несмотря на наступившие осенние холода, парки культуры и отдыха за неделю, с 14 по 20 сентября, посетили 503 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В числе наиболее посещаемых парков за прошлую неделю в категории муниципалитетов с населением более 200 тыс. человек: Парк "Пехорка" Балашихи (54 705), Одинцовский парк им. Л.Лазутиной (11 360), Люберецкий парк "Наташинские пруды" (8 942).

В категории муниципалитетов с населением от 100 до 200 тыс. человек: Парк "Елочки" г.о. Домодедово (19 563), Щелковский Городской парк (8 440), Воскресенский парк "Кривякино" (3 618).

В категории муниципалитетов с население до 100 тыс. человек: Городской парк Павловского Посада (10 211), Городской парк Дубны (5 515), Лобненский парк культуры и отдыха (3 996).

Всего на территории Подмосковья на данный момент насчитывается 117 парков, в 2014 г. их было 25.