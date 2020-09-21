В настоящее время в сообщении с Калининградом также курсируют поезда № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург и №359/360 Адлер — Калининград.

При следовании поездов транзитом через территорию Литвы и Белоруссии на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется.

Ранее сообщалось, что поезд N30/29 Калининград — Москва из Калининграда возобновил своё курсирование с 1 июля 2020 года, с 6 июля — курсирует по нечётным числам.