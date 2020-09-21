Как следует из опубликованного указа, в регионе приостанавливается работа фуд-кортов и запрещается курение кальяна в барах и ресторанах. Также приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Кроме того, вводится запрет на проведение публичных, культурных, досуговых, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан.

Запрет не распространяется на работу зоопарков и океанариумов, музеев и библиотек.

Кинотеатрам и театрально-концертным организациям, а также фитнес-центрам разрешается работать при наполняемости зала до 50%.

В регионе введено обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки в Воронежской области зарегистрировано 160 новых случаев заражения COVID-19. Общее число выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом достигло 16 574.