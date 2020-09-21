"Рады сообщить, что мы снова открываем остров Занзибар. Старт полетной программы из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Танзанию – 25 октября. Туры уже доступны к бронированию", — говорится в сообщении туроператора.

Вылеты будут осуществляться с частотой раз в 10 дней. Минимальная стоимость тура на двоих в отель 3* с завтраками на 10 ночей составит 121,2 тыс. рублей.

Также допуски на полеты в Танзанию у Росавиации запросила авиакомпания UTair. Перевозчик хотел бы летать из Москвы на Занзибар трижды в неделю.

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова в свою очередь сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что полетную программу на Занзибар оператор ставить пока не планирует. В пресс-службе авиакомпании "Россия" также заявили, что возобновлять прямые рейсы на остров пока не намерены.

РФ разрешила перевозчикам летать в Занзибар с 1 августа. При въезде в Танзанию туристы должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, а также оплатить $50 за визу. Соблюдения карантина не требуется.

Занзибар — архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, относится к стране Танзания. Занзибар известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещают около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.