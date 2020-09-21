Вес старинной каменной глыбы превышает 27 тонн, а высота достигает 1,5 метров.

Камень находится на площадке, где создается тематический Пушкинский терренкур. В настоящее время она благоустраивается, а для самого камня сделают архитектурную подсветку.

Также на терренкуре отреставрируют каменные фигуры животных, которые появились в 50-х годах прошлого столетия. Они задумывались скульптором как архитектурные скамейки, где туристы могли отдохнуть во время пешей прогулки.

Пресс-служба отмечает, что Пушкинский терренкур благоустраивают на средства, полученные от курортного сбора.