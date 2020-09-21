"Летная программа будет выполняться 3 раза в неделю — в понедельник, четверг, субботу", — говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" представитель аэропорта, ранее прямое авиасообщение между Минводами и Краснодаром, а также Калининградом отсутствовало.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. Согласно отчетности "Азимута", на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале компании принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (принадлежит главе совета директоров "Азимута" Павлу Удоду), 25% — принадлежащей правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".

Международный аэропорт "Минеральные Воды" входит в холдинг "Новапорт" и является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.