«В настоящий момент Ростуризмом собраны основные проблемные вопросы, касающиеся развития арктического туризма, которые требуют незамедлительной проработки. Например, Ростуризм предлагает ввести уведомительный порядок захода международных круизных судов в российскую часть Арктики. Помимо этого, Ростуризм разработает национальный стандарт в области арктического туризма на территории Российской Федерации для устойчивого развития арктических регионов, сохранения уязвимых арктических экосистем, уклада жизни и культуры местных народов, улучшение их социально-экономических условий жизни», — сообщила в понедельник пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой по итогам визита в Мурманскую область и встречи с губернатором региона Андреем Чибисом.

Догузова также сообщила, что . Ростуризм подготовил пакет законодательных инициатив, способствующих развитию туризма в Арктике, который до конца года будет направлен в Государственную думу и правительство.

В Ростуризме добавили, что в ходе визита Догузова и Чибис подписали двухстороннее соглашение о стратегическом партнерстве с целью продвижения Мурманска как центра арктического туризма среди российских и международных туристов.