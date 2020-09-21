Вылеты из Нижневартовска будут выполняться еженедельно по вторникам, обратно — по средам. Полеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ-200.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базируется в трех аэропортах Татарстана: Казани, Бугульмы и Нижнекамска ("Бегишево"). Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200 и двух вертолетов Bell-429. По данным Росавиации, в 2019 году авиакомпания стала 26-й по количеству перевезенных пассажиров. Единственным собственником "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности, является Александр Яшин.