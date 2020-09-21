"Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет, в связи в этим каких-то новых ограничительных мероприятий водить не следует и не требуется", — сказала Попова журналистам в понедельник после встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

"Эпидситуация в РФ стабильная, тот рост, который мы сегодня фиксируем, он связан с началом респираторного сезона в стране мы говорили об этом, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры", — сказала Попова.