Создание туркластера — инвестпроект ООО "Порт Лиинахамари" (дочерняя структура ПАО "ГМК "Норильский никель"), компании, которая стала вторым резидентом Арктической зоны РФ от Мурманской области.

По словам Кузнецовой, проект предполагает строительство трёх- и четырехзвездочных гостиниц на 900 номеров суммарно. При этом на первых этажах отелей будут размещены сувенирные магазины, рестораны и кафе. Также в туркластере будут глэмпинги и лёгкие приюты. Кроме того, запланировано создание причала "для продления паромной линии с Норвегией", яхт-клуба и марины на 150 яхт (Лиинахамари находится на берегу Печенгского залива Баренцева моря — ИФ), морвокзала с набережной, реконструкция аэропорта Корзуново (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ).

Замгубернатора добавила, что туристам в Лиинахамари будут предложены маршруты по историческим, природным и промышленным объектам, а также организованные места для дайвинга и рыбалки.

"Реализация проекта будет начата уже в следующем году", — сказала Кузнецова.

В марте статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков сообщал, что общий объем капитальных вложений "Норникеля" в создание туркластера в приграничном районе Заполярья превысит 14 млрд рублей.

По словам Пристанскова, туркластер будет принимать круизные суда в будущем порту Лиинахамари. При этом порт находится в транспортной доступности от аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ), который "Норникель" намерен восстановить и уже ведет соответствующие переговоры с Минобороны России.

Согласно планам компании, туркластер появится до 2030 года, будет создано около 500 рабочих мест.

Предполагается, что туркластер "Лиинахамари" даст дополнительный турпоток в Мурманскую область порядка 300 тыс. человек в год (по итогам 2019 года турпоток в Мурманскую область составил 451 тыс. человек, на 3% больше, чем в 2018 году — ИФ).

Сложность при разработке инвестпроекта составляет земельный вопрос, так как земельные участки, на которых предполагается развернуть "Порт Лиинахамари", принадлежат Минобороны РФ. В "Норникеле" заявляли, что компания рассчитывает на согласование со стороны Минобороны РФ.

"Есть технические вопросы, связанные с землей (для размещения туркластера — ИФ), но на данном этапе мы не рассматриваем вариант, при котором не сможем получить какие-то земли. Сейчас все идет в режиме дискуссии, в которой помимо Минобороны принимают участие другие органы власти, силовой блок", — сообщал заместитель директора департамента федеральных и региональных программ "Норникеля" Михаил Юрчук.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев дал поручение Минобороны России и министерству развития Дальнего Востока и Арктики совместно решить, какие земельные участки нужны для нужд обороны и безопасности страны, а какие могут быть задействованы под цели развития туристического кластера.