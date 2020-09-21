Мероприятие посвящено Всемирному дню туризма.

"Для жителей и гостей города подготовлено 16 экскурсий по самым интересным улицам и музеям областного центра. Экскурсии начнутся в 10.00 из разных точек, указанных на карте. Ведущие экскурсоводы познакомят всех желающих с главными достопримечательностями, уникальной архитектурой и богатой историей Рязани", — говорится в сообщении.

Среди экскурсий маршруты "Рязань историческая", "Рязаньт-43. Погоня за "Черной кошкой"", "Рязань сказочная", "История холодного оружия", "Рязанцы — путешественники" и другие.

Все экскурсии и посещение музеев — бесплатные. Для записи в группы необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (910) 622-61-76.

Для участия в фестивале необходимо соблюдать масочный режим.