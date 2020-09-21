"В 2021 году будет благоустроен сквер Толстого на улице Гоголя — это большая территория в центре Пятигорска, неподалеку от входа в Парк "Цветник". Второй сквер — Лазаревский. Он расположен на улице Пастухова, рядом с Лазаревской церковью и Некрополем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в городе благоустроили Эммануэлевский парк и Игнатьевский сквер. Обе эти территории расширили зону курортного центра.

"В обновлении скверов администрация города продолжит придерживаться обозначенной ранее стилистики. Задача — максимально сохранить исторический архитектурный колорит территории и одновременно сделать ее современной и комфортной для семейного отдыха", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, разрушенные временем объекты восстановят и при благоустройстве будут использовать природный камень.