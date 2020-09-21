Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Краснодара в 13:50, прибытие в Белгород в 15:50. Вылет в обратном направлении в 16:30, прибытие в Краснодар в 18:05.

Данное направление стало двадцатым по счету, выполняемым авиакомпанией "Азимут" из Краснодара. Ранее в этом году были открыты рейсы из Краснодара в Воронеж и Симферополь.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Краснодара, это единственный прямой рейс, выполняемый в настоящее время в данном направлении.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. Согласно отчетности "Азимута", на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале компании принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (принадлежит главе совета директоров "Азимута" Павлу Удоду), 25% — принадлежащей правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".