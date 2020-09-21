При этом снижение пассажиропотока отмечено только на международном направлении — в 15 раз, до 11,3 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 582,96 тыс. пассажиров, что на 4% превышает показатель августа 2019 года.

"Пассажиропоток на южных направлениях в августе вырос на 55,8% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, основной рост объема приходится на Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар. Региональная программа сохранилась на уровне августа прошлого года по объему пассажиропотока", — отмечает пресс-служба.

Пассажиропоток на направлении Новосибирск — Санкт-Петербург вырос на 22% к прошлому году за счет продолжения полетной программы авиакомпании "Победа".

Кроме того в августе 2020 года выросла популярность направлений из Новосибирска в Уфу (+87%), Челябинск (+33%), Благовещенск (+30%), Нерюнгри (+30%), Самару (+27%) и Казань (+22%).

Быстро набрали популярность недавно открытые направления в Оренбург, Волгоград и Грозный. Так, средняя загрузка рейсов Новосибирск — Оренбург, выполняемых на воздушных судах Embraer 170, составляет 94%.

В пресс-службе также отмечают положительную динамику по обслуживанию грузовых воздушных судов — в августе их количество в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. Как сообщалось, в 2019 году он обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год ранее был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта до ограничения полетов из-за распространения коронавирусной инфекции насчитывала более 90 направлений.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital.