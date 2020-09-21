"TUI планирует продажу акций, чтобы привлечь до $1 млрд евро средств, которые помогут компании выжить в период спада продаж из-за коронавируса. Кроме того, туроператору вновь может помочь правительство Германии", — пишет портал.

Как ожидается, владеющий 25% акций TUI российский миллиардер Алексей Мордашов также будет инвестировать в спасение компании. Вопрос об этом будет решен в ближайшие недели.

Ранее по итогам третьего финансового квартала TUI отчиталась о чистом убытке, а также о падении выручки на 98,5%. Чистый убыток за три месяца, завершившихся 30 июня, составил 1,424 млрд евро ($1,67 млрд) по сравнению с прибылью в 22,8 млн евро за аналогичный период 2019 года.

В связи с пандемией коронавируса правительство выделило TUI кредитных средств на сумму $3 млрд евро. В свою очередь TUI в августе заявила, что рассматривает возможность привлечения нового капитала от акционеров или продажи части бизнеса, чтобы сократить долг.