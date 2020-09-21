Ранее перевозчик планировал завершить полетную программу 27 сентября.

При этом расписание рейсов осталось неизменным — вылет из Петербурга осуществляется в 08:35, обратный рейс — в 12:30, время в пути составляет около трех часов.

Все перелеты выполняются на воздушных судах Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест.

В сообщении отмечается, что с начала программы в 2020 году АК "Россия" перевезла по маршруту Петербург-Геленджик-Петербург более 22,6 тыс. пассажиров, что на 21 % больше, чем в 2019 году.

Рейсы по данному направлению выполняют также "Победа" и Smartavia. Как сообщается, всего с начала года на рейсах Петербург-Геленджик было обслужено 47,43 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом пассажиропоток на направлении увеличился на 55%.

В 2019 году АК "Россия" перевезла 11,6 млн человек, увеличив показатель почти на 4% год и заняв третью строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5% в уставном капитале. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15%, до 338,8 тыс. человек.