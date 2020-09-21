Больше случаев заражения (1081) было зафиксировано в столице 22 июня.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии достигло 277 тыс. 408. Выздоровели 237 тыс. 935 человек.

Число жертв коронавируса в столице с начала пандемии достигло 5069, за последние сутки скончались 12 человек.

Ранее источник в городской администрации сообщил "Интерфаксу", что незначительный, но стабильный рост заболеваемости коронавирусом в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер.

"Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление", — рассказал собеседник агентства в пятницу. По его словам, подъем заболеваемости объясняется началом учебного года, возвращением горожан из отпусков, рядом других факторов.

Источник подчеркнул, что некоторое увеличение числа заболевших "не станет поводом для введения в Москве новых масштабных карантинных мер — закрывать экономику и вводить цифровые пропуска не планируется".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, что в столичных стационарах находятся порядка 4 тыс. пациентов с коронавирусом, но ситуация с COVID-19 в городе остается стабильной.

"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но, тем не менее, понимаем, что на сегодняшний день в Москве находится около 4 тыс. больных в наших стационарах, за жизнь которых вы боретесь", — сказал Собянин в ходе церемонии награждения медицинских работников Москвы.