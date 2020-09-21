По данным властей, при посещении Тадж-Махала, необходимо соблюдать строгие правила по борьбе с коронавирусом, в том числе социальную дистанцию.

Уже в понедельник мавзолей, которой не работал с середины марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, успели посетить сотни человек. Допустимое ежесуточное количество посетителей ограничено до 5 тыс. человек, что составляет четверть от обычного числа гостей до пандемии.

СМИ напоминают, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся.

Индия занимает второе место в мире по общему числу заболевших после США.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 21 сентября число диагностированных заражений в стране превышает отметку в 5,4 млн. При этом более 87,9 инфицированных скончались. Между тем, в Индии фиксируется самый высокий показатель выздоровевших — свыше 4,3 млн.