"Европейский Союз объявил о запуске в Центральной Азии двух новых проектов по устойчивому туризму бюджетом в 4 мл евро", — сообщает представительство ЕС в Таджикистане.

Отмечается, что проекты с общим бюджетом почти 4 миллиона евро (2,68 миллиона евро на устойчивую энергетику для туризма — проект SET и 1,28 миллиона евро на Инициативу Шелкового пути CBT) реализуются в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане до 2023 года.

Проекты реализуются ACTED, а также партнерами: Ассоциацией частных туристских организаций Узбекистана (APTA), Кыргызской ассоциацией CBT "Хоспиталити Кыргызстан" (KCBTA), Таджикской ассоциацией CBT (TCBTA); Ассоциации микрофинансирования НАМИ Узбекистана, АМФОТ Таджикистан и АМФИ Кыргызстан; а также BizExpert (Кыргызстан), TAJNOR (Таджикистан), MascontourGmBH (Германия) и Европейский центр эко- и агротуризма (ECEAT), говорится в сообщении.

Новые проекты будут, в частности, направлены на повышение конкурентоспособности малых сельских предприятий и поддержку долгосрочного сокращения углеродного следа в туристическом секторе Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Таджикистан как бенефициар получит пользу от действий, направленных на усиление развития бизнеса, поддержку туризма на основе сообществ, расширение доступа к устойчивой энергии, повышение конкурентоспособности малых сельских предприятий и поддержку долгосрочного сокращения углеродного следа в туристическом секторе, которые будут проводиться в рамках проектов", — говорится в сообщении.

Международный туристический поток в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию рос беспрецедентными темпами в последние годы, увеличившись более чем вдвое в период с 2017 по 2019 годы.