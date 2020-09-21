Полеты будут выполняться по средам, вылет из Саратова в 21:30 по местному времени.

Кроме того, с 1 октября "ИрАэро" запустит регулярный рейс из Саратова в Минеральные Воды. На курорты Кавказских Минеральных вод можно будет улететь по четвергам и субботам в 21:00.

А со 2 октября "ИрАэро" возобновляет полеты из Саратова в Сочи. Полеты будут осуществляться по пятницам, вылет из "Гагарина" в 20:40.

Все рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95LR).

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100, Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

Аэропорт "Гагарин" находится в 20 км севернее Саратова, в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000х45 м. Пропускная способность пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. м составляет 1 млн пассажиров в год. Главный оператор аэропорта — АО "СарАэро-Инвест" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").