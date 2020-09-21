«18 сентября 2020 года ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» (далее — Booking.com) второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Агрегатор навязывал гостиницам, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как поясняет ФАС, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации, что вело к ущемлению интересов отельеров.

Предупреждение надлежит исполнить в течение месяца — до 18 октября. Как напоминает ФАС, неисполнение предупреждения влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

«В долгосрочной перспективе исполнение предупреждения и отмена паритета должны положительно сказаться не только на гостиницах, но и на потребителях гостиничных услуг, а также на других агрегаторах, которые недавно зашли на этот рынок или только собираются это сделать», – считает замруководителя ФАС России Алексей Доценко.

Как сообщалось, с жалобой на действия сервиса в ФАС обратилась общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» в феврале 2019 года.