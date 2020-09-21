Первый рейс, рассматриваемый к выделению субсидии из бюджета региона, — Пермь — Барселона. В настоящее время краевое министерство транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывают вопрос открытия данного маршрута.

Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю. Авиаперелеты будут выполняться на самолетах типа Boeing-737-800 вместимостью 189 пассажиров. Примерная стоимость билета составит 13-16 тыс. рублей в одну сторону.

Второй рейс, который предлагается для софинансирования, — Пермь — Волгоград. Он предполагает 86 рейсов в год по два в неделю на самолетах типа CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. Софинансировать полностью предлагается только рейсы в осенне-зимний период. С 1 мая по 31 августа один из еженедельных вылетов будет субсидироваться, второй — выполняться на коммерческой основе.

По данным краевого Минтранса, уже получено предварительное согласие от Волгоградской области в части софинансирования обратных рейсов, из Волгограда в Пермь.

На сегодняшний день из Перми в Волгоград можно добраться только поездом через Москву. Ближайший к Перми аэропорт, откуда можно улететь в Волгоград, расположен в Уфе. Пассажиропоток на этом маршруте за 2019 год составил 4,9 тыс. человек. Время в пути — 1 час 57 минут.

Третий рейс, который предлагается софинансировать, — из Перми в Челябинск. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю на воздушных судах типа CRJ-200, как и в Волгоград. Билет до Челябинска при этом обойдется в 3225 рублей. Софинансирование планируется осуществлять на паритетных условиях с Челябинской областью.

Проезд от Перми до Челябинска на поезде обойдется примерно в 1700 рублей. Время в пути при этом составит около 10 часов. На самолете оно сократится до 1 часа.

Также на 2021 год запланированы субсидированные рейсы по привычным направлениям: Казань, Самара, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Сургут, Уфа, Тюмень, Минеральные Воды. Из международных рейсов — продолжится софинансирование рейса Пермь — Прага.

В 2020 году краевой Минтранс субсидирует из бюджета региона 11 авиарейсов: 10 внутренних и один международный. Договоры и соглашения заключены с пятью авиакомпаниями: "ЮВТ Аэро" (Самара, Казань, Калининград), S7 (Новосибирск), "Азимут" (Минеральные Воды, Нижний Новгород, Краснодар), "ЮТэйр" (Сургут, Уфа, Тюмень) и "Уральские авиалинии" (Прага).

Сумма предоставленной субсидии по данным направлениям по состоянию на 1 сентября составила 91,6 млн рублей, из них 67,6 млн рублей — региональные рейсы, 24 млн рублей — рейсы в Прагу. За 8 месяцев текущего года этими маршрутами воспользовались более 25,5 тыс. пассажиров.