"Посольство России в Финляндии и консульство России в г. Мариехамне находятся в контакте с 11 российскими гражданами, следовавшими по маршруту Турку — Стокгольм 20 сентября на пароме "Викинг Аморелла", севшем на мель на Аландских островах. Никто из росграждан не пострадал, им было оказано необходимое содействие и предоставлено размещение в гостинице", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что пассажирский паром Viking Amorella, на борту которого были 207 пассажиров и 74 члена экипажа, сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии.

Как сообщает издание Yle, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры и часть экипажа были эвакуированы с парома на берег.

Сообщается, что лайнер принадлежит компании Viking Line. В компании изданию сообщили, что причиной остановки стало попадание воды в один из отсеков парома.

Построенный в 1988 году паром Amorella вмещает 2420 пассажиров и 450 автомобилей. Это судно в декабре 2013 года уже садилось на мель у Аландских островов.