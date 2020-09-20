По информации портала, 36-летняя россиянка Надежда Гизатуллина ехала на мопеде вдоль пляжа Равай на юге Пхукета, где ее сбил автомобиль Honda, за рулем которого находился 35-летний гражданин Белоруссии. Женщина ехала в шлеме, но, несмотря на это, получила серьезные травмы головы. Прибывшие на место врачи не смогли ее спасти.

Сообщается, что белорус не скрылся с места ДТП и признал ответственность за происшествие. Другие подробности аварии в полиции изданию раскрывать не стали, заявив, что расследование продолжается.